Inter, Thuram entusiasta: «Qua va tutto benissimo»

Il centravanti dell’Inter ha parlato in un’intervista del suo periodo e stato di forma con la maglia nerazzurra

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, è stato intervistato da TF1 durante la trasmissione di ‘Téléfoot’. Il calciatore francese ha parlato sia della Nazionale che di come si trova in nerazzurro.

COME GIUDICO IL MIO INIZIO DI STAGIONE CON L’INTER? – «Va tutto benissimo, ho segnato tante reti rapidamente. Poi non siamo ancora a punto come vorremmo essere e come lo eravamo a questo punto della scorsa stagione, ma col lavoro e mettendo insieme le partite penso che torneremo al nostro miglior livello».