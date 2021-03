L’unica grande novità per Conte in occasione di Parma-Inter riguarderà la lista dei convocati dove farà il proprio ritorno Stefano Sensi

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non sembra intenzionato a cambiare la propria formazione per la gara contro il Parma in programma domani sera allo stadio Tardini.

Per Tuttosport, l’unica grande novità riguarderà la lista dei convocati dove farà il proprio ritorno Stefano Sensi, assente per infortunio contro Milan e Genoa.