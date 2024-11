Inter, Inzaghi pensa al turnover pensando alla Champions: in attacco possibile sorpresa

Inter, Simone Inzaghi pensa al turnover contro il Venezia: le energie vanno gestite in vista degli impegni in Champions League e poi con il Napoli

Manca un solo giorno ad Inter-Venezia e Simone Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi suoi dubbi di formazione. Dietro l’angolo, dopo la sfida contro la squadra di Di Francesco in campionato, ci sono due partite chiave come quella contro l’Arsenal in Champions League e contro il Napoli in campionato. Motivo per cui è naturale ipotizzare ad un turnover, quantomeno ragionato (considerando anche i vari infortuni o calciatori appena rientrati dall’infermeria).

Nella rifinitura di oggi ad Appiano, si sono allenati in gruppo sia Calhanoglu che Acerbi (come avevano fatto già ieri), i quali viaggiano verso una convocazione ma si accomoderanno in panchina. Ancora out Asllani, alle prese col fastidio al ginocchio. In mediana potrebbe rivedersi Zielinski, con Frattesi e Zielinski. In difesa prende quota l’ipotesi di un Bisseck spostato sulla sinistra per far rifiatare Bastoni, con de Vrij stabile al centro e con Pavard sulla destra. Calciomercato.com parla poi di una possibile mossa a sorpresa che starebbe balenando nella mente di Inzagh: quella di concedere una chance ad Arnautovic dal 1′, il quale potrebbe fare coppia con Lautaro. In tal caso Taremi e Thuram finierebbero in panchina.