Inter, una cordata vip vuole entrare nel club: anche Moratti è interessato

Massimo Moratti potrebbe ritornare in società all’Inter attraverso Interspac, una holding creata da un gruppo di tifosi nerazzurri

Con un’intervista rilasciata a Repubblica, l’ex Presidente RAI Roberto Zaccaria ha confermato che Interspac, la holding creata nel luglio 2018 da un gruppo di tifosi dell’Inter capitanati dall’economista Carlo Cottarelli, punta ad entrare nell’azionariato del club nerazzurro con una quota di minoranza.

FUND RAISING – «Il tempo stringe e non abbiamo l’illusione di trovare soldi a sufficienza per rilevare il club. Vogliamo fare la nostra parte, avviando un progetto di fund raising per aiutare l’Inter a continuare a essere grande».

TIFOSI VIP – «Coinvolgeremo interisti celebri, da Valentino Rossi all’architetto Stefano Boeri, da Roberto Vecchioni a Paolo Bonolis, fino a Fabio Fognini e Fiorello. Poi apriremo una sottoscrizione ampia fra i tifosi, come succede al Real Madrid o al Bayern Monaco. Ovviamente, saremmo felicissimi se con noi ci fossero Marco Tronchetti Provera e Massimo Moratti».