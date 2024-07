Inter, Veron non ha dubbi: «Centrocampo superiore al Milan, vi spiego il PERCHÉ»

Veron ha parlato di alcuni argomenti riguardanti l’Inter tra cui il confronto con i cugini del Milan per quanto riguarda il centrocampo

Juan Sebastian Veron è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in ambito derby di Milano. Per quanto riguarda il centrocampo, non ha dubbi sulla superiorità dell’Inter.

CENTROCAMPO INTER – «È ancora superiore rispetto a quello del Milan. A parte gli interpreti, a mio avviso sono più forti, credo che questa superiorità nasca anche dalla reciproca conoscenza. Sono diversi anni che i nerazzurri giocano assieme, hanno la stesso allenatore e ormai hanno imparato a memoria ciò che desidera da loro. Sanno come attaccare e come difendere, quando è il caso di pressare e quando conviene posizionarsi andare indietro. Calhanoglu detta i tempi, chiama i compagni, li guida. Inoltre ora è arrivato Zielinski, una mezzala che sa impostare il gioco ed e bravissimo a fiondarsi in zona offensiva»