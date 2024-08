Inter, Veron: «Ho parlato con CORREA, ecco cosa mi ha detto»

Joaquin Correa torna in Argentina? Veron, ex Inter e ora presidente dell’Estudiantes, ha parlato così della possibile trattativa

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter tra le altre, è intervenuto durante i festeggiamenti per i 199 anni dalla fondazione dell’Estudiantes, squadre di cui è presidente. Ecco le sue parole sul calciomercato nerazzurra riportate da infocielo.com.

PAROLE – «Sono stato con Joaquín, abbiamo parlato. Lui è ancora giovane, sente che può fare ancora un passo in Europa, poi vedremo. Oggi vi direi che è molto complesso, molto difficile. Il calcio a volte non ha molto senso in questo senso, ma oggi non mi illuderei, lascerei decidere e quando sarà il momento vedremo. L’importante è che prima trovi la sua direzione e poi, ovviamente, come gli ho detto, lo aspettiamo ancora nel club».