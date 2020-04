Inter, Vertonghen: come gioca il difensore del Tottenham

Vertonghen è uno degli obiettivi dell’Inter. Il belga ha tante qualità, ma presenta incognite nel calco di Conte

Vertonghen, obiettivo dell’Inter, è stato uno dei principali leader della retroguardia del Tottenham di Pochettino. Schierato spesso come terzo centrale di sinistra, ha grandi capacità in fase di possesso. Gioca sempre a testa alta, con ottima tecnica tanto nel filtrante tra le linee quanto nel cambio campo. Inoltre, possiede una conduzione fuori dal comune, con un eccellente cambio di passo. Qualità importanti nel calcio di Conte, dove i difensori sono i primi registi.

Vertonghen si è sempre esaltato in fasi difensive aggressive e proattive senza palla. Il belga accorcia bene in avanti, ricoprendo una posizione media piuttosto avanzata. Tuttavia, Conte predilige una difesa di posizione dal blocco basso, in cui si sta per tanto tempo senza palla. In quelle circostanze, Vertonghen non è irreprensibile, tende a commettere spesso errori di letture: fa fatica in retroguardie che aspettano basse e sono costantemente sotto pressione. Insomma, il belga all’Inter dovrebbe misurarsi in un contesto tattico diverso.