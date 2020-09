Inter Vidal, chiusura in settimana? Il cileno può essere a disposizione per il ritiro

Arturo Vidal si avvicina a grandi passi all’Inter: possibile la chiusura dell’affare già in settimana. I dettagli

Arturo Vidal si avvicina a grandi passi all’Inter di Antonio Conte. Come scrive La Gazzetta dello Sport è molto probabile che il cileno risolva il proprio contratto con il Barcellona nel fine settimana. Il club blaugrana non intende infilarsi in un muro contro muro e dovrebbe separarsi dal giocatore in maniera soft.

Conte lo aspetta, la svolta low-cost che ha preso il mercato interista (senza cessioni si compra solo a prezzi di saldo) se non altro gli porterà il fidato “guerriero”. L’inseguimento iniziato già la scorsa estate, ma intensificatosi a gennaio, potrà finalmente dirsi concluso, a prezzi decisamente di saldo. L’ideale per i nerazzurri sarebbe chiudere l’affare alla fine di questa settimana, con Vidal a continuare la sua preparazione fino all’ultimo con gli ex compagni, e poi pronto a viaggiare verso Milano nel weekend. Così Conte e il suo staff lo avrebbero pronto per i primi allenamenti ufficiali della nuova stagione, di lunedì.