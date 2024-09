Inter, la VITTORIA non sazia Inzaghi: ecco COSA CHIEDE

Simone Inzaghi non è completamente soddisfatto dei tre punti conquistati a Udine: ecco il motivo

L’Inter doveva vincerla e lo ha fatto. Il successo dopo la sconfitta nel derby e gli 8 punti in 5 partite era a dir poco un imperativo, ma si sa che vincere non è mai facile soprattutto contro questa Udinese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sta già pensando a come migliorare ulteriormente una squadra che in certi momenti appare troppo facilmente vulnerabile. Dunque l’obiettivo sarà quello di non prendere più gol, dimostrando più compattezza.

Basti pensare che ieri i nerazzurri hanno incassato due gol in una singola partita per la terza volta in sette gare ufficiali, una media che una squadra come l’Inter non può assolutamente permettersi.