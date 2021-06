Zhang: «Lukaku è speciale, ha un cuore grande. Senza stadio rimarremmo indietro»

Nuove dichiarazioni del presidente Steven Zhang ai microfoni di Sky Sport: queste le parole del numero uno del club

Steven Zhang, presidente dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport in una lunga intervista. Queste alcune sue parole su stadio e Romelu Lukaku.

LUKAKU – «Tutti i giocatori sono importanti, anche coloro che stanno fuori dal campo. Certo Lukaku è speciale, non solo come giocatore che segna tanto, ma come persona, ha cuore grande, amichevole con tutti, affettuoso, educato, dimostra sempre rispetto per tutti. Raro vedere qualcuno con un cuore così grande. Ricordo che due anni fa Conte lo ha chiesto con insistenza ed ha avuto ragione a farci fare questo investimento economico, era il giocatore giusto».

STADIO – «E’ molto importante costruire un nuovo stadio, una struttura innovativa per il club. Per fornire un’esperienza di livello ai tifosi. Senza, rimarremmo indietro rispetto agli altri club che hanno già fornito una struttura migliore per i tifosi»