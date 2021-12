Inter, Zhang torna a Milano: le mosse del presidente nerazzurro

Il presidente dell’Inter Steven Zhang sta per tornare a Milano. Sulla scrivania diversi impegni per il numero uno nerazzurro

Il presidente dell’Inter Steven Zhang è pronto a tornare a Milano. Il numero uno dei nerazzurri sbarcherà in Italia dopo l’epifania per assistere al match di Supercoppa contro la Juve, un’occasione per risolvere anche alcune questioni societarie.

Zhang ha l’agenda piena: la sua presenza aiuterà a sbloccare il rinnovo di Brozovic, quello dei dirigenti dell’area tecnica e dello stesso Inzaghi, le scelte sul mercato, la pianificazione del budget estivo e il via libera all’operazione di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24