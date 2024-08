Inter, Zielinski: «Vi racconto l’impatto con INZAGHI e il mio INIZIO in nerazzurro»

È iniziata l’avventura di Piotr Zielinski con la maglia dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport affrontando varie tematiche sul suo approdo in nerazzurro.

IMPATTO CON INZAGHI – «Ottimo, sia con lui che con lo staff, parliamo già molto. Rispetto al passato, devo lavorare in maniera diversa quando non abbiamo la palla, ma sono meccanismi che impari un po’ alla volta. Non avevo mai fatto una preparazione così dura, ma è solo un bene: sono sicuro che vedrò gli effetti più avanti».

INIZIO – «I primi giorni sono stati un po’ complessi, era tutto nuovo e poi non è facile cambiare dopo 8 anni. Ma devo dire che ogni giorno va sempre meglio, conosco un po’ di più l’ambiente, che è sano e per questo è facile adattarsi. Prima di venire, avevo parlato con Arnautovic: gli ho chiesto consigli su tutto, aveva ragione a dire che mi sarei trovato bene subito».