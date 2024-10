Inter, Zielinski svela: «Klopp mi invitò a casa sua»

L’ex centrocampista del Napoli ha parlato di alcuni suoi aneddoti per quanto riguarda i suoi mancati trasferimenti

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, è intervenuto da ospite al canale FootTruck per parlare di alcuni interessati retroscena sulla sua carriera, alcuni risalenti addirittura prima del passaggio al Napoli.

L’INTERESSE DEL LIVERPOOL E L’INVITO DI KLOPP – «Jurgen Klopp mi ha invitato a casa sua. Il Liverpool ha mandato un jet privato a prendermi. Sono rimasto scioccato perché era il mio primo viaggio con questo mezzo di trasporto. Quando siamo atterrati, abbiamo preso l’autobus per andare a casa di Jurgen Klopp. Era un palazzo, aveva tutto lì. La conversazione è andata benissimo. Klopp ha detto che per lui sono un mix tra Fabregas e Guendogan . Non capivo niente, ma poi il mio manager, che parlava tedesco, mi ha detto tutto. Quando stavamo partendo sono riuscito a scattare una foto con Klopp che era sulla porta e ci ha salutato».