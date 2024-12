Inter, Zielinski: «Ecco perché ho scelto i nerazzurri»

Il centrocampista dell’Inter ha parlato del suo presente in nerazzurro, del suo passato al Napoli e non solo

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Sportivo, parlando non solo di come si trova in nerazzurro, ma anche del suo passato al Napoli. Le sue dichiarazioni:

SCEGLIERE INTER- «L’Inter è una delle più grandi società in Europa. Mi hanno voluto a tutti i costi. Ed è bello per un giocatore essere stimati e corteggiati. Ho ricevuto tanto offerte, ma desideravo solo l’Inter»

TANTA CONCORRENZA– «Ci sta, è un piacere essere in una squadra con gente come Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Alla fine gioco comunque. Abbiamo talmente tante partite… So che sarò soddisfatto delle presenze a fine stagione»

ESCLUSIONE ROSA NAPOLI- «Credo di si, c’era la sfida contro il Barcellona di Lewandowski per gli ottavi, un ‘derby’ attesissimo in Polonia. Accettai quella decisione, anche se ero molto arrabbiato, ma a De Laurentiis non piacciono certe cose.»