Inter, Zielinski arrivato al Coni per le visite mediche – VIDEO

L’arrivo di Piotr Zielinski, nuovo centrocampista dell’Inter, per le visite mediche in nerazzurro. I dettagli

Piotr Zielinski è arrivato in questi minuti al Coni per svolgere la seconda parte delle visite mediche in modo da ottenere l’idoneità sportiva.

Una volta superata questa parte formale, il centrocampista si dirigerà ad Appiano Gentile per firmare il contratto che lo legherà all’Inter e svolgere il primo allenamento sotto gli ordini di Simone Inzaghi. Il polacco arriva a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Napoli.