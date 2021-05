Panucci: «Gattuso merita la Champions. Attaccanti come Zapata e Muriel...»

L’ex giocatore Christian Panucci ha detto la sua sulla stagione di Napoli e Atalanta. Ecco chi merita di andare in Champions League

L’ex Milan e Roma Christian Panucci ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto sulla corsa Champions:

«Come rosa Napoli e Atalanta non sono inferiori al Milan e per come stanno giocando meritano la qualificazione in Champions League. Il Napoli senza coppe si è trasformato. Quando Insigne sta bene viene fuori tutta la sua qualità. Quella di Gattuso viene fuori anche quando non sta bene: lui la coppa se la merita più di tutti anche perchè allena in una situazione psicologica particolare. Per quanto riguarda l’Atalanta penso che il lavoro paghi sempre: loro ne sono la dimostrazione. Gasperini ha dato una grande idea di calcio e loro sanno sempre cosa fare. Hanno Zapata, Muriel, Ilicic, ma gli attaccanti forti ce li hanno anche le altre…»