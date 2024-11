Inter Arsenal, Inzaghi: «Dobbiamo migliorare su questa cosa. Vogliamo giocarcela alla pari»

Inter Arsenal, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi in vista del match di Champions

In conferenza stampa, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato qualche dichiarazione sul match di Champions League contro l’Arsenal.

SU COSA LAVORARE ALLA VIGLIA DI DUE PARTITE COSI’ IMPORTANTI? – «Sappiamo dove stiamo lavorando bene. Nelle ultime 8 sono arrivate 7 vittrorie e un pareggio, ci sono anche gli avversari contro i quali giochiamo ogni 72 ore. Dopo il Venezia ho fatto i complimenti ai ragazzi, non abbiamo concesso quasi nulla in fase di possesso a parte una svirgolata di Pohjanpalo. Il neo è stato quello di non chiuderla, con tutte le occasioni limpide avute, ma in tutte le partite ci sono avversarie che contro l’Inter provano a creare problemi, come il Venezia che ha corso è stato determinato credendoci fino alla fine. L’Arsenal è una delle più forti d’Europa, abbiamo speso tanto in queste prime partite, faremo lo stesso in quelle che mancano».