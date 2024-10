Inzaghi: «Dovevamo chiudere la partita: la rabbia e la delusione sono legittime»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa contro la Juve

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto dall’Inter contro la Juve. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

DELUSIONE – «Delusione ma da allenatore devo ripartire. Tu puoi prendere 4 tiri in porta, ma non puoi subire 4 gol. Giocavamo contro una squadra che non aveva preso nessun gol su azione e noi potevamo fare 7 o 8 gol stasera. Abbiamo regalato un gol a Yildiz lasciando troppo campo dopo una rimessa laterale. Meritavamo ampiamente di vincere la partita. Non ho ancora parlato con i ragazzi perchè ho visto tanti volti tristi. Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto della difesa la sua forza e abbiamo creato tantissimo».

DIFESA – «Abbiamo subito solo 4 tiri e abbiamo concesso 4 gol. Sicuramente è un momento dove subiamo di più, ma nelle ultime due partite eravamo migliorati. Dobbiamo lavorare. Abbiamo subito dei gol che non si possono subire, ma devo essere lucido e razionale. Dal punto di vista del possesso abbiamo fatto un’ottima gara».

RABBIA – «Dovevamo chiudere la partita. Giusto che ci sia delusione e rabbia, ma bisogna guardare anche le cose fatte bene. I tifosi neutri si sono divertiti, noi un po’ meno. Non mi era mai capitata una partita così. Sul 4-2 la Juve non aveva dato segnali di poterla riprenderla. Avevamo rotazioni limitate ma dovevamo comunque portarla a casa».