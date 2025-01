Inzaghi: «L’approccio giusto sarà fondamentale, Asllani sta facendo un gran lavoro, sostituire Calhanoglu non è facile»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro lo Sparta Praga

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Sparta Praga Inter. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

APPROCCIO ALLA PARTITA – «L’appoccio è sempre fondamentale, soprattutto stasera in Champions su un campo non semplice. Sappiamo l’importanza che questa partita ha per noi. Mi aspetto una squadra fisica, abituata a giocare queste partite. Sono fermi dal 15 dicembre, cercheremo di metterla anche sul ritmo».

CRESCITA ASLLANI – «Sta mettendo grande personalità, sostituire Calhanoglu non è semplice e lui sta dando continuità di prestazioni. Non avevo dubbi».

THURAM E LAUTARO POSSONO FARE LA DIFFERENZA – «E’ quello che ci auguriamo, le ultime partite si erano alternati ma oggi partono dal primo. Abbiamo Taremi e Arnautovic che possono dare una mano a partita in corso».