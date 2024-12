Inzaghi Inter, focus sul rinnovo di contratto: 2024 da protagonista per il tecnico! Le ultime

Inzaghi Inter, focus sul rinnovo di contratto dell’allenatore nerazzurro: 2024 da protagonista per il tecnico! Le ultimissime

La Gazzetta dello Sport di questa mattina si è soffermato sul possibile rinnovo di contratto dell’attuale tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. Ecco l’analisi:

INZAGHI 2028– «Da quando si è seduto su una panchina il ritmo si è fatto sempre più alto, un crescendo vertiginoso che lo ha condotto su vette ogni volta più elevate: il 2024 che sta per chiudersi è il suo anno solare migliore da quando allena, e l’Inter ovviamente sorride insieme a lui. Di più, pensa già a prolungare il suo contratto: un anno dopo l’altro, avanti insieme ancora a lungo, diciamo fino al 2028. Lo scorso luglio Inzaghi ha firmato il rinnovo fino al 2026 diventando il tecnico più pagato della Serie A con 6,5 milioni netti a stagione, ma per dirla con il presidente Marotta «il suo ciclo non è arrivato nemmeno a metà».

C’è sempre tempo per allungare ancora, insomma, e spingersi fino al 2028. Simone, oggi già sul podio degli allenatori interisti più longevi con cinque stagioni di fila (considerando la scadenza attuale), diventerebbe il secondo più continuo di sempre con 7 annate consecutive sulla panchina nerazzurra. Davanti a sé avrebbe solo Helenio Herrera, che ha guidato l’Inter per 8 anni di fila, tra il 1960 e il 1968 (le stagioni totali sono 9, considerando il 1973-74)».