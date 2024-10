Inzaghi: «Ho visto la risposta che volevo dalla squadra, sono molto soddisfatto di Lautaro, per noi è sempre una soluzione»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in trasferta contro l’Empoli

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

RISPOSTA DI CARATTERE – «Sono d’accordo, i ragazzi sono stati bravissimi. Non era semplice, in questi 2 giorni avevamo visto l’Empoli cosa aveva fatto in casa. Sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi, nel primo tempo siamo stati poco rapidi nel muovere la palla. L’Empoli però poi alla lunga si sarebbe stancato e avremmo trovato il gol: così è stato. Ottima vittoria, che volevamo».

LAUTARO – «Siamo tutti soddisfatti per Lauti, io so bene cosa vuol dire fare gol. Per noi sarà sempre una soluzione, nonostante in campionato abbia una media più bassa di altri anni ha sempre fatto buone partite. L’ho tenuto in campo perché volevo che si prendesse questa soddisfazione. Sono contento per lui e per Frattesi».

ESORDIO PALACIOS – «E’ arrivato due mesi fa, sta lavorando tantissimo e bene. Avrà un grande futuro, ora deve studiare dai suoi compagni e ci darà soddisfazioni».

RISPOSTA AL NAPOLI – «E’ una risposta a noi. In questi due giorni e mezzo c’era un misto dentro di me: vedendo una partita come quella fatta dalla squadra domenica c’era qualcosa che non mi tornava, avremmo meritato di vincere ma dovevamo fare di più. Abbiamo cercato di recuperare, la gestione delle forze è importante perché stiamo giocando tantissimo e con delle defezioni. In mezzo al campo stiamo giocando con 3 centrocampisti, per fortuna abbiamo recuperato Zielinski che ci ha dato una grossa mano».