Inzaghi: «Per ora un cammino straordinario, era quello che volevamo e abbiamo ottenuto con pieno merito»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro il Monaco

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Monaco. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

CHE SEGNALE E’ DA PARTE DELLA SQUADRA? – «Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto un cammino in queste otto partite straordinarie, 7 partite senza prendere gol, siamo arrivati a pari punti ma per differenza reti non siamo arrivati secondi o terzi. Continuità, prestazioni è quello che dobbiamo avere. Basta vedere la classifica e vedere quante squadre importanti sono rimaste fuori da queste 8. Noi lo volevamo e lo abbiamo ottenuto con pieno merito».

INTER CONVINTA E APPROCCIO FORTE A LIVELLO DI INTENSITA’ – «I ragazzi hanno approcciato benissimo, ci voleva quest’approccio. Avevamo visto il Monaco, ha giocatori d’attacco che ripartono velocemente. Ci voleva grande organizzazione. Non dovevamo guardare al risultato, si diceva che probabilmente anche un’eventuale sconfitta ci avrebbe qualificato. Ma non abbiamo fatto calcoli, abbiamo cercato di prepararla e bene e abbiamo fatto una grande gara».

COME MAI STASERA IN CAMPO CON I TITOLARISSIMI? – «Ho cercato sempre di cambiare, basta vedere le ultime 12-13 formazioni tra Champions e campionato. A Lecce avevo lasciato fuori qualche giocatore che stasera mi sarebbe tornato molto utile, penso a Barella, Pavard e Dimarco. Poi per gli altri posti ho dovuto fare delle scelte, ma erano tutti pronti a parte in attacco dove abbiamo fatto debuttare un ragazzo giovane che ci ha dato grande soddisfazione».