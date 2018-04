Inzaghi applaude la Lazio: «Cuore straordinario, per la Champions lotteremo fino alla fine»

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in seguito alla vittoria in trasferta per 3-4 contro la Fiorentina di Pioli

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport per commentare la vittoria in trasferta contro la Fiorentina: «Alleno dei ragazzi straordinari, hanno un grandissimo cuore e l’hanno messo in campo nella vittoria di oggi. Abbiamo continuato a giocare, abbiamo vinto su un campo difficile una partita importantissima per il nostro campionato. Arbitraggio? Mi dispiace ma ho detto tempo fa che non avrei parlato più di arbitri, ci sono le immagini per giudicare quanto è accaduto e poi le valuterete voi. Mi è dispiaciuto lasciato la squadra sul 2-0, ma l’ho lasciata in buone mani ai miei vice».

Prosegue Inzaghi nelle dichiarazioni odierne: «Questi ragazzi ogni domenica che passa mi entusiasmano sempre di più. Sono contento per la vittoria della mia Lazio. Ho tanti ragazzi aldilà degli uomini chiave che sono importanti. Caceres ha fatto una partita grandissima dopo 45 giorni che non giocava, così come Lukaku. Fare dei nomi dopo una stagione così della Lazio è ingeneroso. Mi dava fastidio quando non ci davano tra le prime 8, adesso tutti devono stare attenti alla Lazio. Ora ci siamo e vogliamo ballare fino alla fine del torneo».