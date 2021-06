Inzaghi plasma ha la sua Inter e chiede tre rinforzi: i nomi

Calciomercato Inter: Simone Inzaghi sta costruendo la sua squadra e ha fatto richieste specifiche alla società nerazzurra

Simone Inzaghi inizia a costruire la nuova Inter, il tecnico ha fatto le sue richieste chiedendo almeno 3 giocatori per rinforzare la squadra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il primo nome chiesto da Inzaghi per la sua nuova Inter è un attaccante come vice-Lukaku: il desiderio è portare il suo fedelissimo alla Lazio Felipe Caicedo. Per quanto riguarda le fasce, considerando la probabile partenza di Hakimi, le richieste sono due: Emerson Royal sulla destra ed Emerson Palmieri sulla sinistra, ruolo in cui dovrebbe esserci anche Federico Dimarco.