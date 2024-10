Inzaghi, ecco il TAPIRO D’ORO di Striscia la Notizia: ecco il MOTIVO – VIDEO

Simone Inzaghi sarà uno dei protagonisti della puntata che andrà in onda stasera a Canale 5 di “Striscia la Notizia“: il tecnico dell’Inter ha infatti ricevuto, come spoilerato sui profili social del programma tv, il suo sesto tapiro d’oro.

‼️STASERA A STRISCIA‼️

Tapiro a Simone Inzaghi coinvolto nella vicenda biglietti per la curva dell’Inter. Imbarazzo per Inzaghi che dovrà rispondere in Procura

Leggi l’articolo al link: https://t.co/FrLW2zhCn5#Striscialanotizia @VStaffelli #ValerioStaffelli #SimoneInzaghi pic.twitter.com/d02SMuTNXR

— Striscia la notizia (@Striscia) October 2, 2024