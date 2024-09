Inzaghi pre Udinese Inter: «DOBBIAMO MIGLIORARE sotto quell’aspetto. QUEL GIOCATORE sarà titolare»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nel prepartita prima della sfida contro l’Udinese

LA SETTIMANA POST DERBY – «Abbiam passato 4-5 giorni a lavorare bene e ad analizzare dove dovevamo fare meglio. Ci sono stati dei momenti dove dovevamo comportarci in maniera differente ed essere più squadra. Si è perso una partita meritatamente, adesso dobbiamo cercare di eliminare gli errori commessi».

DOVE MIGLIORARE – «Abbiamo preso un gol con la squadra piazzata, l’altro sulla inattiva. Ma abbiamo concesso troppe ripartenze. Da tanti anni giochiamo col Milan, sappiamo che è una squadra di strappo. Oggi troveremo una squadra che ha un’ottima classifica e dobbiamo cercare di farci trovare pronti».

SU LAUTARO – «Io non parlerei solo di Lautaro, ma di una squadra che è matura e che chiaramente non è contenta dell’ultima partita. Cercheremo di fare il meglio contro un avversario in salute, come in ogni gara ci saranno delle insidie».

FRATTESI TITOLARE? – «Una chance importante, come altri. Davide lavora bene, è un giocatore importantissimo che ci ha dato tante soddisfazioni, oggi tocca a lui dall’inizio. Non deve avere nessuna pressione e deve continuare a lavorare per come sta facendo da un anno e mezzo».