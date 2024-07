Ioannidis Bologna, Poyet: «Per LUI è arrivato il momento di andare via dalla GRECIA. Mi hanno chiamato in tanti per sapere del suo CARATTERE. É bravo soprattutto in QUESTA COSA»

Fotis Ioannidis è un obiettivo concreto del Bologna per sostituire Zirkzee. Ecco le parole a riguardo di Poyet

Gustavo Poyet, uruguaiano, è l’ex ct della Grecia. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato a proposito di Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos promesso sposo del Bologna per sostituire Zirkzee.

IOANNIDIS PRONTO PER LA A – «Per i giocatori c’è sempre un momento per andare via, per cambiare. L’anno scorso era a buon livello, ma stare in Grecia un anno in più non gli ha fatto male. Ora è il momento ideale. Lo dico con tutto il rispetto per il Pana. Può anche essere un giocatore speciale per l’Italia perché è uno che sa crearsi il pericolo da solo. Sa fare un’azione pericolosa».

IL BOLOGNA IN CHAMPIONS – «Fotis è un giocatore a cui dai la palla e dici: ok, fai tu. Non è male come opzione. Certo, anche lui avrà bisogno di adattamento. Mi hanno chiamato in diversi per sapere del suo carattere».

CALAFIORI ALL’ARSENAL – «L’Arsenal ha un livello eccezionale, uno stile di gioco particolare, se ti cali in questo stile è facile adattarsi. E poi, Londra. Penso che Riccardo abbia tutte le condizioni per fare bene. Vedremo».