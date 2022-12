Iran, problemi con le autorità per Ali Daei: l’ex attaccante costretto a scendere da un aereo

Iran, nuovi problemi per l’ex attaccante Ali Daei, costretto a scendere da un aereo insieme alla sua famiglia: la ricostruzione

Come riferito dall’Ansa, continuano i problemi in Patria per l’ex attaccante iraniano Ali Daei, “reo” di essersi schierato in favore dei manifestanti per i diritti delle donne nelle ultime settimane.

Daei e i suoi familiari sono stati costretti a scendere dall’aereo che da Teheran li stava portando a Dubai per volontà delle autorità iraniane, che li hanno fatti atterrare nell’isola di Kish. Nessun arresto è ancora scattato.