Isak punta al record: 8 partite consecutive a segno con il Newcastle, solo due meglio di lui in Premier League

Isak è in una serie particolarmente positiva: è andato sempre a segno nelle ultime 8 partite di Premier del Newcastle: solo due hanno fatto meglio

Alexander Isak sta trascinando il Newcastle a suon di gol: 15 gol in Premier League, tre in meno di Momo Salah, ma nelle ultime partite l’attaccante svedese ha messo una marcia in più. Nelle ultime 8 partite l’attaccante è sempre andato a segno.

Solo due calciatori hanno fatto meglio di lui nel campionato inglese: Jamie Vardy nella stagione del titolo del Leicester segnò per 11 partite consecutive, Ruud van Nistelrooy invece lo fece per dieci partite da marzo ad agosto 2003.