Israele-Italia, polemica per i comportamenti dei tifosi

Non si fermano le polemiche per i comportamenti dei tifosi italiani durante Israele-Italia: gli sviluppi sulle indagini del ministero degli interni

Non si placa la polemica politica sui tifosi italiani durante la partita Israele-Italia di Nations League. Durante l’esecuzione dell’inno israeliano, una cinquantina di tifosi, appartenente al gruppo Ragazzi con i Tricolori, si è girato dando le spalle al campo e poi all’annuncio dei calciatori da parte dello speaker sono partiti i fischi e cori antisionisti e antisemiti.

Inoltre, come riportato da La Repubblica, ci sono stati cori anche contro l’Europarlamentare Ilaria Salis. Il ministero degli interni sta lavorando per il riconoscimento dei protagonisti, di probabile provenienza neofascista, ma il quotidiano chiude dicendo che difficilmente ci saranno conseguenze di carattere giuridico. Cresce anche l’attesa per la sfida di ritorno del 14 ottobre a Udine, anche se due giorni prima il calendario ebraico celebra la festa solenne dello Yom Kippur e non si prevede che molti tifosi israeliani siano presenti.