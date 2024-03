Ct Islanda: «Costretti a giocare contro Israele altrimenti...»

Le parole di Age Hareide, commissario tecnico dell’Islanda, dopo la partita vinta per 4-1 contro Israele. I dettagli

Age Hareide, commissario tecnico dell’Islanda, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 contro Israele nei playoff per Euro 2024.

PAROLE – «Se mi chiedete il mio punto di vista personale, io avrei evitato di giocare contro Israele, considerando quello che stanno facendo a donne, bambini e migliaia di civili innocenti a Gaza. Personalmente io ero riluttante, però abbiamo dovuto giocare lo stesso altrimenti le conseguenze per l’Islanda sarebbero state pesanti».