Israele, il ct Simon SFIDA l’Italia: «Siamo MOLTO fiduciosi, DISPIACE giocare in stadi VUOTI»

Le parole di Ran Ben Simon, ct di Israele, sulla sfida contro l’Italia. Tutti i dettagli in merito

Ran Ben Simon, ct di Israele, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Italia.

MOTIVAZIONI – «Abbiamo detto tante cose sulle motivazioni per i calciatori, ma io preferisco usare la parola passione perché vale di più nel tempo. Di Spalletti ho grande rispetto per tutto ciò che ha fatto con le sue squadre, ma ora preferisco non parlare degli avversari di domani».

MOMENTO ITALIA – «Ho visto la partita contro la Francia e li ho visti giocare con tanta passione. E’ scesa in campo con idee tattiche molto interessanti. Ovviamente ho visto l’Italia e delle mie idee tattiche non ne parlerò adesso, ma domani dopo la partita».

GIOCARE A PORTE CHIUSE – «A me manca molto giocare negli stadi con tutti i tifosi israeliani, mi dispiace che i nostri tifosi debbano perdersi delle feste di calcio contro Belgio, Italia e Francia».