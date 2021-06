Francesco Acerbi ha parlato della Nazionale azzurra e del gruppo in vista di Euro 2020. Le sue parole – VIDEO

Lunedì sera, su Rai 1, andrà in onda un programma in vista di Euro 2020: “Sogno azzurro”. Tra i protagonisti anche Francesco Acerbi, che in un breve estratto video ha dichiarato:

«Siamo un gruppo unito, coeso, tutti si vogliono bene. Infatti i risultati non vengono per caso», ha dichiarato il difensore della Lazio e dell’Italia.