Italia Albania, visita a SORPRESA da parte di Beppe Marotta all’ALLENAMENTO degli azzurri

Italia Albania, visita a sorpresa del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, all’allenamento degli azzurri in vista del match

Oggi è il giorno dell’esordio dell’Italia ad Euro 2024, nella quale stasera ci sarà l’incontro con l’Albania: la prima tappa di una cavalcata che si spera storica per gli azzurri di Luciano Spalletti.

Proprio in questi momenti la selezione di Luciano Spalletti sta svolgendo l’ultimo allenamento all’Hemberg-Stadion Nord di Iserlohn per preparare gli ultimi dettagli della sfida di stasera. Come riportato da Sky Sport, è arrivato anche Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, dopo la visita di ieri a Casa Azzurri.