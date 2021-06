Italia, Bastoni: «EURO 2020 un sogno. Rubo segreti a Chiellini e Bonucci»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro il Galles

«È sempre bello ritrovare il pubblico dopo un anno e mezzo di sofferenza. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero e nonostante le rotazioni abbiamo vinto di nuovo. Ho sempre aspettato il mio momento, rubo i segreti di gente che ha vinto tanto e mi confronto con loro. Per me stare qui è un sogno. Due anni fa ero a Parma e non sapevo come sarebbe andata la mia carriera. Speriamo di arrivare più avanti possibile. Bonucci e Chiellini? È bello viverli fuori dal campo, sanno come si gioca e si vince».