Italia, Chiesa fa l’ala nel sistema di Mancini

Nell’Italia di Mancini, Federico Chiesa sta avendo un ruolo ben preciso. Analizziamo l’impiego del giocatore della Fiorentina

Se nel corso di quest’ultima stagione Federico Chiesa ha dimostrato di fare bene anche dentro il campo, nell’Italia di Roberto Mancini il suo impiego è molto più predefinito.

Il talento della Fiorentina si occupa infatti di occupare l’ampiezza sul lato destro. Gioca come ala sulla fascia destra, con il compito di coprire il campo in verticale e dare imprevedibilità sulla corsia. Contro la Bosnia è entrato nella ripresa: come si vede nella slide, Chiesa dava ampiezza a destra ed Emerson a sinistra.