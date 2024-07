Italia, Criscitiello si INFURIA: «Società italiane INCOMPETENTI, stiamo REGALANDO i giovani talenti. Sbaglia anche la FIFA»

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha fatto un discorso molto interessante sul calcio giovanile in Italia. Il tema riguarda una metodologia di calciomercato che sta togliendo alle squadre italiane i migliori giovani.

«La Germania sta facendo delle operazioni mirate. L'Italia ha un ragazzo che sarà il calciatore italiano più forte dei prossimi 20 anni. È un 2007, giocava nella Cremonese dato che il 30 giugno scade il suo contratto e lascerà l'Italia. Mi riferisco a Della Rovere. Sta andando via perché abbiamo società incompetenti e dei regolamenti FIFA in questo caso che consentono ai club esteri di rubarci i giocatori dato che andrà al Bayern Monaco per 230.000 euro. La Cremonese l'ha fatto esordire in Serie B senza contratto da Professionista. Anche Pià Junior dell'Atalanta, classe 2008, andrà al Borussia Dortmund, altra dormita di una società come l'Atalanta. Natali, figlio di Cesare ex Torino, è un classe 2008 che gioca al Barcellona. Ora lo sta prendendo il Bayer Leverkusen»