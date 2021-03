Bryan Cristante abbandonerà il ritiro della nazionale italiana per una pubalgia: le condizioni del centrocampista della Roma

Brutte notizie per la nazionale italiana a pochi giorni dagli impegni di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Bryan Cristante lascerà il ritiro di Coverciano per infortunio.

Il centrocampista della Roma soffre di pubalgia e rientrerà nella Capitale già nelle prossime ore.