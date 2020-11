Italia, Evani: «Speriamo vada tutto bene. Mancini? Sarà in collegamento»

Alberico Evani, oggi commissario tecnico dell’Italia, ha parlato prima dell’amichevole con l’Estonia

Alberico Evani, oggi commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima dell’amichevole con l’Estonia.

ITALIA – «Speriamo che vada tutto bene. Dobbiamo convivere con queste difficoltà, sarà così per un po’ di tempo. Era in preventivo giocare con una squadra giovane».

MANCINI – «Non ci sarà un collegamento diretto con me, ma con qualche collaboratore. Ci darà indicazioni prima e durante il match».

SACCHI E MANCINI – «Li accomuna il fatto del bel gioco e di essere ottimisti, non pessimisti. Nei principi di gioco qualcosa cambio. Roberto è molto tranquillo, mister Sacchi continuava a darti nozioni anche dopo l’allenamento».

POLONIA – «Tutte le partite sono importanti. Mi fa piacere essere in questo ruolo, ma avrei preferito che ci fosse stato qui Roberto. Sia la squadra che lo staff ha bisogno di una figura come lui. Spero di riuscire a sopperire in parte alla sua mancanza».

CORONAVIRUS – «Non facciamo polemiche. Noi ci atteniamo alle regole, siamo super controllati. Cerchiamo di giocare, è anche un modo per dare gioia a chi sta soffrendo. Cerchiamo di fare il nostro».