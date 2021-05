La FIGC ha reso nota la lista delle 35 calciatrici convocate per le prossime amichevoli dell’Italia femminile. L’elenco e il programma

Sono 35 le Azzurre convocate dalla ct Milena Bertolini per le due amichevoli che la Nazionale Femminile giocherà a giugno. L’unica novità riguarda la centrocampista del Sassuolo Martina Tomaselli, alla prima convocazione. La squadra si radunerà la sera di sabato 5 giugno presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, dove il giorno dopo inizierà la preparazione con una doppia seduta di allenamento. A due mesi dall’ultimo appuntamento – la doppia sfida amichevole contro l’Islanda giocata ad aprile sul campo “Enzo Bearzot” – la Nazionale Femminile torna in campo per le ultime due gare della stagione. Le Azzurre affronteranno il 10 giugno i Paesi Bassi allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara (ore 17.30 – diretta Rai 2), e il 14 saranno ospiti dell’Austria al “Wiener Neustadt Arena” di Wiener Neustad (ore 16.30 – diretta Rai 2), una cittadina a mezz’ora di auto da Vienna.

Continua, dunque, il percorso di avvicinamento a Euro 2022. Dopo la netta vittoria contro Israele e la gioia per aver centrato l’obiettivo, l’Italia si appresta ad aprire un nuovo capitolo della sua storia. Le Azzurre, infatti, a settembre inizieranno il cammino nel girone di qualificazione per il Mondiale del 2023. Sono 17 i precedenti con i Paesi Bassi e i numeri sono a favore dell’Italia: cinque pareggi, 4 vittorie degli avversari e ben otto della Nazionale Femminile: l’ultimo incontro risale ai Mondiali 2019, quando i Paesi Bassi vinsero 2-0 ed eliminarono ai quarti la squadra di Milena Bertolini. I precedenti con l’Austria sono invece quattro, tre vittorie azzurre e un pareggio, quello del 7 marzo 2016 in una gara amichevole finita 0-0, ultima sfida tra le due nazionali. L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Angelica Soffia (Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampisti: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus), Martina Tomaselli (Sassuolo);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Valeria Pirone (Sassuolo), Annamaria Serturini (Roma).

Programma

Sabato 5 giugno Entro le ore 21.00 Raduno presso il CPO di Tirrenia delle Calciatrici

Domenica 6 giugno

Ore 10.00 Allenamento

Ore 16.30 Allenamento

Lunedì 7 giugno

Ore 10.00 Allenamento

Ore 16.30 Allenamento

Martedì 8 giugno

Ore 10.00 Allenamento

Ore 16.00 Trasferimento a Ferrara

Mercoledì 9 giugno

Ore 16.45 Conferenza Stampa MD-1 CT e Capitano

Ore 17.45 Allenamento ufficiale allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara

Giovedì 10 giugno

Ore 17.30 Gara ITALIA-OLANDA

Venerdì 11 giugno

Ore 10.00 Allenamento

Ore 16.30 Allenamento

Sabato 12 giugno

Ore 10.00 Allenamento

Ore 17.00 Partenza volo charter da Bologna per Vienna

Domenica 13 giugno

Ore 16.30 Allenamento ufficiale MD-1 allo stadio “Wiener Neustadt Arena”

Lunedì 14 giugno

Ore 16.30 Gara AUSTRIA-ITALIA

Al termine trasferimento all’aeroporto di Vienna e rientro alle proprie sedi