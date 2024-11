Italia Femminile, Bonansea: «Per crescere serve questo»

L’attaccante della Nazionale e della Juventus è intervenuta così direttamente dal ritiro a Coverciano

Barbara Bonansea, da anni attaccante sia della Juventus che della Nazionale italiana, ha parlato dal ritiro di Coverciano prima dell’ultima amichevole del 2024 contro la Germania. Ecco le sue parole:

GERMANIA – «La Germania è un’avversaria tosta, ma finora quando ci siamo confrontate con squadre sulla carta più forti abbiamo sempre fatto bene. Ci stiamo preparando per questo, sarà una partita difficile, ma alla fine se vogliamo andare all’Europeo per provare a fare qualcosa di grande dobbiamo confrontarci con questo tipo di squadre. Ci prepariamo e stiamo lavorando in vista della gara di lunedì divertendoci tutte assieme. Credo che questo si veda anche da fuori»

BILANCIO – «Il 2024 è stato un anno positivo, non c’è una cosa particolare che mi ha sorpreso, ma è stato bello sentirsi parte di un gruppo. Anche se nelle convocazioni siamo tante riusciamo a essere tutte unite e non è facile far sentire tutte parte dello stesso gruppo, ma credo che sia lo staff sia noi giocatrici stiamo facendo in modo che tutte stiano bene. E questa è una gran cosa»

2025 – «Il prossimo anno abbiamo la Nations contro tre ottime squadre e poi l’Europeo in estate. Se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo battere le squadre che sono davanti a noi nel ranking. Contro la Spagna è stato un buon test e cercheremo di ripeterci anche contro la Germania»