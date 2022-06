Italia, Gama: «Sarà un Europeo competitivo. Obiettivo? Pensare partita per partita come al Mondiale»

Sara Gama, giocatrice della Juventus e dell’Italia, ha parlato dell’Europeo femminile ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

EUROPEO – «Abbiamo lavorato molto bene con un gruppo numeroso in cui ovviamente la ct ha dovuto fare delle scelte. Ma vedo tanto coinvolgimento e, come dico spesso, non siamo mai solo quelle che siamo qui».

OBIETTIVI – «Quello che ci ha permesso di arrivare fino ai quarti del Mondiale è stato il pensare partita dopo partita. Sarà un Europeo estremamente competitivo, sin da subito, considerando che sette delle prime otto dal Mondiale del 2019 furono europee».

