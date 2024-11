Italia Francia, è boom di ascolti su Rai 1. I numeri tra share e telespettatori azzurri per il match di Nations League

Italia Francia, il numero degli ascolti registrati su Rai Uno per quanto riguarda il match di Nations League. Quanti telespettatori ha portato la partita?

Gli italiani non hanno perso il loro amore per la Nazionale e lo hanno dimostrato nella buona e nella cattiva sorte: figuriamoci per un match importante come Italia Francia di Nations League disputata ieri a San Siro.

Nonostante la sconfitta pesante per 3-1 degli Azzurri, si sono registrati 7.722.360 telespettatori, facendo registrare il 35.79% di share.