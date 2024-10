Italia-Israele, scritte contro comune e regione a Udine, Fedriga: «Emblema dell’antisemitismo»

Continua la protesta a Udine per il patrocinio concesso a Italia-Israele di Nations League: scritte contro comune e regione, la risposta di Fedriga

Oggi a Udine si gioca Italia-Israele, incontro valido per la Nations League e in città non sono mancate le polemiche per la decisione del comune di concedere il patrocinio alla partita. Oggi sui muri di Palazzo d’Aronco, sede del Comune di Udine e anche davanti alla sede della Regione Friuli-Venezia Giulia sono comparse scritte come: «complice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio». In città alle 17 intanto è previsto un corteo di protesta e pro Palestina. Come riportato dal Messaggero Veneto la Digos è al lavoro per scoprire gli autori delle scritte e ha riportato anche il commento del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Di seguito le sue parole.

«Ci troviamo di fronte all’emblema dell’antisemitismo. Gli autori di questo gesto possono raccontarla come vogliono, ma quando si contesta il patrocinio a una partita di calcio semplicemente perché giocano persone d’Israele, e di religione ebraica, si cade nel puro ed evidente antisemitismo che deve sempre essere condannato e combattuto con forza. Non ci sono giustificazioni»