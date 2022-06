Italia, l’attacco fa fatica: Scamacca chiamato alla svolta

L’attacco dell’Italia fa fatica, con i numeri 9 che non riescono a trovare la via del gol: Scamacca chiamato alla svolta

L’Italia fa fatica a segnare e se non fosse per i centrocampisti lo si farebbe ancora di meno. Nelle ultime dieci partite, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli Azzurri hanno segnato solo dieci gol di cui solo due messi a segno dall’attaccante centrale: la doppietta di Raspadori nell’inutile partite contro la Turchia.

Scamacca è chiamato alla svolta, ancora a secco di gol in Nazionale maggiore, e nel frattempo Mancini studia le alternative con la speranza di vedere l’esplosione di qualche giovane come Pinamonti, Gnonto o Sebastiano Esposito.