Italia, Mancini ritrova Zaniolo: l’espulsione non sarà un problema

In vista delle partite di qualificazione al Mondiale, Roberto Mancini si preparare a riabbracciare Nicolò Zaniolo

Un’altra giornata di campionato, poi la sosta delle Nazionali per le partite di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. In campo scenderanno anche gli Azzurri campioni d’Europa e Roberto Mancini sta già studiando le convocazioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un po’ di turnover anche per far tirare il fiato agli eroi di Euro 2020 e per provare nuovi calciatori.

Il c.t. dell’Italia dovrebbe ritrovare Nicolò Zaniolo, il potenziale crac italiano che ha dovuto saltare l’Europeo a causa dell’infortunio al ginocchio. L’espulsione rimediata nel corso della prima giornata contro la Fiorentina pesa, ma Mancini si fida molto del gioiello della Roma ed è pronto a convocarlo.