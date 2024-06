Italia Norvegia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mazza andrà in scena l’incontro di qualificazione all’europeo femminile tra Italia e Norvegia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Mazza di Ferrara va in scena la sfida di qualificazione ai prossimi europei femminili tra Italia e Norvegia. Le azzurre di Soncin hanno 4 punti nel girone, dopo aver battuto l’Olanda, pareggiato con le scandinave all’andata e poi perso con la Finlandia. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ITALIA FEMMINILE (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Bonansea, Galli, Caruso, Greggi; Cantore, Giacinti. Ct. Soncin

NORVEGIA FEMMINILE (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Bergsvand, Harviken, T. Hansen; Boe Risa, Engen, Reiten; Graham, Haug, Ildhusoy. Ct. Grainger

Italia-Norvegia Femminile: orario e dove vederla

Italia-Norvegia Femminile inizia alle ore 18.45 di martedì 4 giugno, sfida di qualificazione agli Europei. Verrà trasmessa in chiaro su Rai2. Per vedere la partita in streaming, sarà visibile su Rai Play.