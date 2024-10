Italia, NUOVA ASSENZA per il Belgio dopo De Bruyne e Lukaku

Il Belgio perderà un’altra pedina importante dopo De Bruyne e Lukaku in vista della sfida con l’Italia

Il Belgio si prepara ad una doppia sfida importantissima contro Italia e Francia. Oltre alle assenze di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ci sarà quella di Amadou Onana per un infortunio al bicipite femorale.

Il centrocampista si è infortunato durante la gara dell’Aston Villa in Champions League contro il Bayern Monaco e non era nemmeno convocato per la gara contro il Manchester United. Al suo posto, Domenico Tedesco ha chiamato Aster Vranckx, ex centrocampista del Milan e obiettivo della Fiorentina.