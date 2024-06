Italia Panucci: «Ora fuori l’orgoglio: con la Svizzera in campo Chiesa e Zaccagni»

Le parole di Christian Panucci, ex difensore dell’Italia, sul prossimo impegno degli Azzurri contro la Svizzera

Christian Panucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista degli ottavi di Euro 2024 che vedranno l’Italia affrontare la Svizzera. Di seguito le sue parole.

SVIZZERA – «Sarà una partita difficile, complicata, ma siamo l’Italia e dobbiamo crederci tirando fuori l’orgoglio. Abbiamo sempre sofferto nei primi turni, speriamo dia di buon auspicio».

TABELLONE – «Poi se dovessimo passare vediamo, Inghilterra e Olanda sono forti e forse soffriamo di più gli orange, anche perché gli inglesi a fine stagione sono sempre poco brillanti. Ma intanto pensiamo alla Svizzera».

FORMAZIONE – «Abbiamo sofferto molto con la Spagna e anche nella altre partite non c’è stato calcio spettacolo. Non abbiamo fuoriclasse, ma un buon gruppo di ragazzi feriti. Gli altri poi, escludendo la Spagna, non mi hanno entusiasmato. Mi è sembrata una squadra un po’ piatta fino ad ora, penso metterà dentro Chiesa e Zaccagni, i giocatori che possono rompere le partite».