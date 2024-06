Le parole di Lorenzo Pellegrini, centrocampista dell’Italia, sull’ammirazione per un giocatore croato prossimo rivale degli Azzurri

L’Italia scende in campo lunedì sera contro la Croazia in una sfida decisiva per il passaggio del turno ad Euro 2024. In occasione della sfida Lorenzo Pellegrini, in una intervista rilasciata alla UEFA, ha parlato della sua ammirazione per Luka Modric. Di seguito le sue parole.

«Modric è un giocatore eccezionale, sicuramente non lo devo dire io, è l’artefice di se stesso. Luka è un calciatore incredibile, con una qualità impressionante ma non solo. Ha anche una grande personalità, su di lui in un momento difficile puoi sempre contare. Soprattutto per questo credo sia un modello per tanti giocatori»